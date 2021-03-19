"Це було очікуване розчарування. У протистоянні навіть не з грандами футбольних топ-країн Шахтарю і Динамо нинішнього зразка нічого не світить.

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Після приниження донеччан в Лізі чемпіонів в матчах з менхенгладбахською Борусією тепер ось дочекалися провалу в Лізі Європи з Ромою. Цього року Шахтар на міжнародній арені ще не був таким убогим. Склалося враження, що Луїш Каштру втратив контроль над підопічними. Кожен фахівець, який себе поважає, на його місці серйозно задумався б про відставку.

Свій посередній рівень підготовки в матчах з Вільяреалом підтвердило і Динамо. Футболісти Вільяреала, особливо не напружуючись, легко довели, що Динамо – це команда з великою кількістю вразливих місць. Якщо в міжсезоння кияни не підсиляться кваліфікованими легіонерами, то і в майбутніх матчах з представниками топ-країн їм готова роль хлопчиків для биття", – цитує Гецка Meta Ratings.

До слова, тепер кияни та донеччани зосередять свою боротьбу за чемпіонство в УПЛ. Наразі Динамо випереджає Шахтар на 4 пункти.

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