Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко после побед грандов украинского футбола в 13-м туре УПП поделился ожиданиями от их матчей в Лиге чемпионов против Барселоны и Реала соответственно.

"Беспокоит, что в рядах Динамо и Шахтера нет квалифицированных центральных нападающих, которые бы создавали проблемы соперникам в Лиге чемпионов. Также не понравилось, как киевляне играли с Мариуполем в кубковом поединке и вчера в концовке матчей. Убежден, что им досталось на орехи от Мирчи Луческу. Так безалаберно действовать – это, прежде всего, неуважение к себе.

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Далеко не безгрешны в защите и "горняки". Вспомните, какие позиционные ошибки они допускали, когда черниговцы сравнивали счет. Хорошо, что футболисты Десны редко играли в один-два касания с использованием флангов, иначе Шахтеру пришлось бы нелегко.

Матчи в Лиге чемпионов? Надеюсь, что киевляне и дончане отдают себе отчет в том, что именно эти поединки будут определяющими. В случае неудачи о еврокубковой весне можно будет забыть.

Шансы Динамо я оцениваю выше. Все же, Барселона сейчас переживает кризис, к тому же, каталонцы осталась без главного тренера, который в межсезонье подбирал исполнителей под свой стиль. Если киевляне преуспеют в отборе, сыграют компактно у своей штрафной площадки, а еще и первыми забьют, то все должно получиться.

Более сложная задача у "горняков". Очень много будет зависеть от того, сумеют ли они выкарабкаться из психологической ямы после разгрома от Реала в Киеве. И хотя мадридцы – фавориты, но и их защита не кажется непроходимой. Поэтому Шахтеру нужно попытаться доказать это. Хочу пожелать киевлянам и донетчанам максимальной концентрации. Вчера ее командам не хватало", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, накануне Динамо в 13 туре УПЛ одолело Мариуполь (3:2), а Шахтер разобрался с Десной (4:1).

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