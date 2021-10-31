Колишній форвард збірної України Іван Гецко після перемог грандів українського футболу у 13-му турі УПЛ поділився очікуваннями від їхніх матчів у Лізі чемпіонів проти Барселони та Реала відповідно.

"Турбує, що і у Динамо, і у Шахтаря немає кваліфікованих центральних нападників, які б створювали проблеми суперникам у Лізі чемпіонів. Також не сподобалося, як кияни грали з Маріуполем. Переконаний, що їм дісталося на горіхи від Мірчі Луческу. Так безладно діяти – це насамперед неповага до себе.

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Далеко не безгрішні у захисті і "гірники". Згадайте, яких позиційних помилок вони припускалися, коли чернігівці зрівнювали рахунок. Добре, що футболісти Десни рідко грали в один-два торкання з використанням флангів, інакше Шахтарю довелося б нелегко.

Матчі в Лізі чемпіонів? Сподіваюся, що кияни та донеччани усвідомлюють, що саме ці поєдинки будуть визначальними. У разі невдачі про єврокубкову весну можна буде забути.

Шанси Динамо я оцінюю вище. Все ж таки, Барселона зараз переживає кризу, до того ж, каталонці залишилися без головного тренера, який у міжсезоння підбирав виконавців під свій стиль. Якщо кияни досягнуть успіху у відборі, зіграють компактно біля свого штрафного майданчика, а ще й першими заб'ють, то все має вийти.

Складніше завдання у Шахтаря. Дуже багато залежатиме від того, чи зможуть вони вибратися з психологічної ями після розгрому від Реала у Києві. І хоча мадридці – фаворити, але й їхній захист не видається непрохідним. Тому Шахтареві треба спробувати довести це. Хочу побажати киянам та донеччанам максимальної концентрації. Вчора її командам не вистачало", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, напередодні Динамо у 13-му турі УПЛ здолало Маріуполь (3:2), а Шахтар розібрався з Десною (4:1).

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