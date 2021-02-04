"К сожалению, мы видим, сколько сегодня подводных течений, соблазнов, из-за которых футболисты начинают думать, что, связавшись с ними, они начнут много забивать и станут лучшими игроками. Мы знаем, что это все строго наказывается, но, тем не менее, желание лишний раз соблазнить судьбу у некоторых футболистов не уменьшается.

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А потом мы начинаем думать, что же с игроком произошло, он был в порядке, подавал такие надежды, а тут вдруг сдал, от него осталась бледная тень. Что касается Супряги, то здесь тоже есть много поводов для разных мнений. Ну не может быть такого, что Владислав год назад так выстрелил, а теперь и близко не напоминает о себе тогдашнего. Значит, что-то случилось.

Другое дело, что нынешним молодым игрокам их возможности вскружили голову, далеко не все понимают, что, наоборот, сейчас такой период, когда надо пахать, чтобы засветиться, встать на ноги, попасть в Европу, а там уже все придет", – поделился Гецко в интервью Footboom.

Заметим, что в октябре Супряга подписал новый контракт с Динамо, который рассчитан до лета 2025 года. В активе 20-летнего нападающего 2 гола и 2 ассиста в текущем сезоне УПЛ.

Що відбувається із Супрягою?