"На жаль, ми бачимо, скільки сьогодні є підводних течій, спокус, через які футболісти починають думати, що, зв'язавшись з ними, вони почнуть багато забивати і стануть найкращими гравцями. Ми знаємо, що це все суворо карається, але, тим не менш, бажання зайвий раз спокусити долю у деяких футболістів не меншає.

Динамо віддало перемогу над легендою ЧС-1994 – Циганков і Лєднєв не витягнули гру, 2 пенальті від українських суддів

А потім ми починаємо думати, що ж із гравцем сталося, він був у порядку, подавав такі надії, а тут раптом здав, від нього залишилася бліда тінь. Що стосується Супряги, то тут теж є багато приводів для різних думок. Ну не може бути такого, що Владислав рік тому так вистрілив, а тепер і близько не нагадує себе тодішнього. Значить, щось трапилося.

Інша справа, що нинішнім молодим гравцям їхні можливості запаморочують голову, далеко не всі розуміють, що, навпаки, зараз такий період, коли треба орати, щоб засвітитися, встати на ноги, потрапити в Європу, а там вже все прийде", – поділився Гецко в інтерв'ю Footboom.

Зауважимо, у жовтні Супряга підписав новий контракт з Динамо, який розрахований до літа 2025 року. В активі 20-річного нападника 2 голи і 2 асисти в поточному сезоні УПЛ.

Що відбувається із Супрягою?