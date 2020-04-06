Гецко назвал дедлайн для возобновления чемпионата Украины

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился мыслями относительно возвращения УПЛ.

"Думаю, что крайний срок – конец мая. Футболисты сейчас профессионалы, самостоятельно хорошо поддерживают форму. Конечно, она будет идеальна, но, думаю, им хватит сил играть по два матча в неделю. В таком случае у нас будут шансы довести чемпионат до последнего тура и в спортивной борьбе распределить места в турнирной таблице.

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Надеюсь, что мы доиграем чемпионат и избежим такого сложного решения, чтобы в кабинетах распределять места, участников еврокубков и тех, что вылетят. Если все же придется прибегнуть к такой мере, то, на мой взгляд, надо идти по примеру европейских чемпионатов. Очевидно, придется утверждать команды в таблице, так как они находятся в таблице после 23-х туров. В Бельгии уже так решили завершить чемпионат", – цитирует Гецко Команда 1.

Напомним, после 23-х туров УПЛ уверенно лидирует Шахтер, на второй строчке расположилась Заря, а замыкает тройку Динамо, уступая луганчанам по дополнительным показателям.

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