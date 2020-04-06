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Михайличенко нашел причину, которая может помешать быстрому возобновлению УПЛ

06:30 95 Читати українською
Михайличенко нашел причину, которая может помешать быстрому возобновлению УПЛ
Караваев и Михайличенко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко убежден, что футболисты не будут в оптимальной форме, если сезон восстановится.

"Со своей стороны, мы прекрасно понимаем, что даже если будет доигрывание чемпионата, то для полноценной подготовки игроков потребуется месяц. И я понимаю, что у нас этого времени не будет, а подготовка пройдет в ускоренном режиме.

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Мы уже думаем над этим, разрабатываем специальные программы, которые позволят максимально быстро подготовить команду в случае возобновления полноценного тренировочного процесса", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко УПЛ
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