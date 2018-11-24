Гецко: Игрокам сборной Украины все равно, против кого действовать – они выходят и показывают достойную игру

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подытожил выступление сборной Украины в Лиге наций.

Напомним, в 4-х матчах Лиги наций "сине-желтые" одержали 3 победы и однажды уступили. Этот результат позволил Украине стать победителем группы и получить право следующий розыгрыш Лиги наций провести в дивизионе А.

"Какую оценку можно дать Украине за выступления в Лиге наций? Только положительную, ведь заняли первое место и повысились в классе. Группа была не самая сложная, но наша команда справилась с задачей и досрочно забронировала путевку в высший дивизион.

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Приятно видеть, сколько молодежи заиграл тренерский штаб за последний месяц. Столько молодых ребят, пожалуй, не было в сборной последние 10 лет.

Сейчас сборная показывает привлекательный футбол: скоростной, умный, тактически построен, с контролем мяча. Заключительный в этом году поединок с турками показал, что нашим игрокам все равно, против кого действовать – они выходят и показывают достойную игру", – рассказал Гецко Gazeta.ua.

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