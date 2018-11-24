Гецко: Гравцям збірної України байдуже, проти кого діяти – вони виходять і показують гідну гру

Колишній нападник збірної України Іван Гецко підсумував виступ збірної України у Лізі націй.

Нагадаємо, в 4-х матчах Ліги націй "синьо-жовті" здобули 3 перемоги та одного разу поступились. Цей результат дозволив Україні стати переможцем групи та здобути право наступний розіграш Ліги націй провести у дивізіоні А.

"Яку оцінку можна дати Україні за виступи в Лізі націй? Тільки позитивну, адже посіли перше місце і підвищилися в класі. Група була не найскладніша, але наша команда впоралася із завданням і достроково забронювала путівку до вищого дивізіону.

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Приємно бачити, скільки молоді заграв тренерський штаб за останній місяць. Стільки молодих хлопців, мабуть, не було в збірній останні 10 років.

Зараз збірна показує привабливий футбол: швидкісний, розумний, тактично збудований, з контролем м'яча. Заключний в цьому році поєдинок з турками показав, що нашим гравцям байдуже, проти кого діяти – вони виходять і показують гідну гру", – розповів Гецко Gazeta.ua.

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