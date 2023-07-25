12 клубів УПЛ об'єдналися для співпраці з ОТТ-платформами. Перші кілька турів матчі чемпіонату України можна буде переглянути безкоштовно.

На фінальній зустрічі переговорів щодо створення телепулу УПЛ представники 12 клубів чемпіонату України підтвердили готовність співпрацювати з провідними OTT-сервісами, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sport. Про це пише офіційний сайт УПЛ

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Під час зустрічі було вирішено, що на початковому етапі трансляції матчів чемпіонату УПЛ будуть надаватися аудиторії безкоштовно. Це рішення призначене для залучення нових глядачів та підтримки шанувальників українського футболу. У подальшому буде створено робочу групу, яка займатиметься впровадженням платної моделі трансляцій.

Матчі 1-го туру чемпіонату України 2023/24 покажуть на OTT-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports. Окрім того, продовжуються переговори з іншими OTT-сервісами Sweet TV, Vodafone TV та Воля.