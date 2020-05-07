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"Где Динамо, где?": 11 лет назад Шахтер одержал историческую победу над киевлянами

14:21 56 Читати українською
"Где Динамо, где?": 11 лет назад Шахтер одержал историческую победу над киевлянами
Жадсон / Фото из открытых источников

Уже больше десяти лет исполнилось знаменитой фразе Жадсона, сказанной в полуфинальном матче Кубка УЕФА.

Донецкий Шахтер на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал видео исторической победы своей команды над киевским Динамо в матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона 2008/09.

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Напомним, после первого поединка в Киеве была зафиксирована боевая ничья 1:1 и судьба выхода в финал еврокубка решалась в Донецке. Уже на 17-й минуте счет открыл Жадсон. Сразу после перерыва статус-кво восстановил Исмаэль Бангура, а за минуту до конца основного времени жирную точку во встрече поставил Илсиньо.

Интересно, что после завершения матча автор первого гола подбежал к телекамере и выкрикнул одну из самых известных фраз в украинском футболе, которая уже стала мемом: "Где Динамо, где?". Впоследствии бразилец объяснил, что таким образом хотел пошутить над киевлянами, ведь Динамо тогда лидировал в чемпионате Украины.

Напомним, именно в 2009-м Шахтер стал тримфатором Кубка УЕФА, обыграв немецкий Вердер 2: 1.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Лига Европы Исмаэль Бангура Исмаэль Бангура Родригес да Силва Жадсон Родригес да Силва Жадсон Ілсінью Ілсінью
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