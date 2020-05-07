"Де Динамо, де?": 11 років тому Шахтар здобув історичну перемогу над киянами

Вже більше десяти років виповнилось знаменитій фразі Жадсона, сказаній у півфінальному матчі Кубка УЄФА.

Донецький Шахтар на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відео історичної перемоги своєї команди над київським Динамо у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка УЄФА сезону 2008/09.

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Нагадаємо, після першого поєдинку у Києві була зафіксована бойова нічия 1:1 і доля виходу в фінал єврокубка вирішувалась у Донецьку. Вже на 17-й хвилині рахунок відкрив Жадсон. Одразу по перерві статус-кво відновив Ісмаель Бангура, а за хвилину до завершення основного часу масну крапку у зустрічі поставив Ілсінью.

Цікаво, що після завершення матчу автор першого гола підбіг до телекамери і вигукнув одну з найпам'ятніших фраз в українському футболі, яка вже стала мемом: "Де Динамо, де?". Згодом бразилець пояснив, що таким чином хотів пожартувати над киянами, адже Динамо тоді лідирувало у чемпіонаті України.

Нагадаємо, саме у 2009-му Шахтар став трімфатором Кубка УЄФА, обігравши німецький Вердер 2:1.

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