Скала признался, почему покинул Шахтер после первого же сезона

Бывший руководитель Шахтера Невио Скала вспомнил период работы с донецкой командой.

"Не могу сказать, что я хотел возглавить клуб во что бы то ни стало, но президент Шахтера прилетел за мной в Вену на персональном самолете, взял меня в Донецк и убедил. Мы первый раз выиграли чемпионат Украины, в котором ранее торжествовало Динамо, а еще взяли Кубок.

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Я провел там всего лишь один год, так как президент клуба сразу хотел побед в Кубке УЕФА. Но мы проиграли матч, который неудачно для нас сложился, а именно тренер несет ответственность. Однако у меня остались очень хорошие отношения с президентом Шахтера. Каждый год 22 ноября он меня поздравляет с Днем рождения", – сказал Скала в интервью изданию Il Gazzettino.

Напомним, Скала возглавлял Шахтер в 2002 году. Команде под его руководством удалось сломать гегемонию Динамо в чемпионате Украины и завоевать "золото" первенства, а затем и Кубок страны.

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