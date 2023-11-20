Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Гаві не зміг дограти зустріч відбору на Євро-2024 проти Грузії.

Міжнародна пауза принесла додаткові проблеми каталонцям. Під час матчу Іспанії та Грузії Гаві покинув поле на 26 хвилині, тримаючись за коліно та в сльозах.

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Згідно з інформацією AS, перші медичні тести показали, що у півзахисника Барселони розрив хрестоподібної зв'язки. Якщо попередній діагноз підтвердиться, то Гаві пропустить від шести до восьми місяців, а це означає, що він не зіграє до кінця сезону.

Варто зауважити, що головний тренер Луїс де ла Фуенте випускав півзахисника Барселони в кожному матчі збірної.

Загалом Гаві в поточному сезоні у всіх турнірах взяв участь у 21 офіційному матчі.

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