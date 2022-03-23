"Блаугранас" бросают все силы, чтобы как можно дольше задержать в команде хавбека Хави и защитника Рональда Араухо.

Каталонцы считают обоих игроков ключевыми для будущего клуба, поэтому заинтересованы в пролонгации контрактов с ними. Нынешние соглашения рассчитаны до лета 2023 года.

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Впрочем, по утверждению Marca , Барселона получила уже третий отказ от Гави и Араухо. Предложение клуба было улучшенным по сравнению с предыдущими двумя, но все еще недостаточными по критериям обоих лидеров. В клубе хотят поставить точку по этому вопросу до начала следующего трансферного окна. В общем, Барса уверена в пролонгации сотрудничества, хотя ситуация пока сложная.

К слову, 23-летний Рональд Араухо в этом сезоне провел 33 поединка во всех турнирах, в активе 17-летнего Гави на 3 матча больше.

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