Каталонці вважають обох гравців ключовими для майбутнього клубу, а тому зацікавлені у пролонгації контрактів з ними. Нинішні їхні угоди розраховані до літа 2023 року.

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Втім, як стверджує Marca, Барселона отримала вже третю відмову від Гаві та Араухо. Пропозиція клубу була покращеною у порівнянні з попередніми двома, але все ще недостатньою за критеріями обох лідерів. У клубі хочуть поставити крапку в цьому питанні до початку наступного трансферного вікна. Загалом Барса впевнена у пролонгації співпраці, хоч ситуація наразі складна.

До слова, 23-річний Рональд Араухо цього сезону провів 33 поєдинки у всіх турнірах, в активі 17-річного Гаві на 3 матчі більше.

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