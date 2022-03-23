Гаві та Араухо крутять носом: провалилась вже третя спроба Барселони продовжити співпрацю
"Блаугранас" кидають усі сили, щоб якнайдовше затримати в команді хавбека Хаві та оборонця Рональда Араухо.
Каталонці вважають обох гравців ключовими для майбутнього клубу, а тому зацікавлені у пролонгації контрактів з ними. Нинішні їхні угоди розраховані до літа 2023 року.
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Втім, як стверджує Marca, Барселона отримала вже третю відмову від Гаві та Араухо. Пропозиція клубу була покращеною у порівнянні з попередніми двома, але все ще недостатньою за критеріями обох лідерів. У клубі хочуть поставити крапку в цьому питанні до початку наступного трансферного вікна. Загалом Барса впевнена у пролонгації співпраці, хоч ситуація наразі складна.
До слова, 23-річний Рональд Араухо цього сезону провів 33 поєдинки у всіх турнірах, в активі 17-річного Гаві на 3 матчі більше.
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