Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо не може повністю зосередитися на футболі.

Калабрійська мафія Ндрангета не дає спокою батьку зіркового тренера – Франческо Гаттузо, інформує L'Équipe.

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Чоловік хотів встановити на своїй земельній ділянці фотоелектричні панелі і отримав на це 80 тисяч євро фінансування. Представники Ндрангети почали тиснути на Гаттузо-старшого, вимагаючи гроші. Злочинці навіть двічі підпалили автомобіль його доньки Іди Ельвіри – рідної сестри Дженнаро.

Родина написала заяву в поліцію, яка зайнялася справою. Під час прослуховування телефонів Іда Ельвіра зізналась, що тренер Марселя готовий заплатити Ндрангеті 3 тисячі євро. Сам Гаттузо не коментує цю ситуацію.

Ймовірно, сімейні негаразди впливають на роботу Ріно. Марсель вилетів з Кубка Франції і не може виграти у трьох турах Ліги 1 поспіль. Нагадаємо, провансальці незабаром зустрінуться з Шахтарем у попередньому раунді плей-офф Ліги Європи (15 і 22 лютого).

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