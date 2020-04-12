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Гаттузо рассказал, как жена не отпустила его в клуб мечты

08:00 13 Читати українською
Гаттузо рассказал, как жена не отпустила его в клуб мечты
Гаттузо с семьей / Фото из открытых источников

Бывший хавбек Милана Дженнаро Гаттузо признался, что имел все шансы оказаться за океаном в последние годы карьеры.

"Не секрет, что я всегда восхищался Бока Хуниорс. Мне посчастливилось сыграть против этого клуба в финале клубного чемпионата мира 2007 года и победить. Также я играл против Боки на Кубке Audi в Германии.

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Я был близок к тому, чтобы присоединиться к Боке в 2012 году, но моя жена – та, кто отвечает за мою семью, не отпустила меня. В то время наши дети были очень маленькими, поэтому семейная ситуация не способствовала переходу", – обьяснил Гаттузо в комментарии Fox Sports.

Напомним, Рино после 13 лет в Милане завершал карьеру в Швейцарии, где провел один сезон за Сьон.

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Теги
Милан Милан Италия Жены футболистов Бока Хуниорс Бока Хуниорс Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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