"Нужно учиться у лучшего, то есть у Гвардиолы": Де Росси – о неудачах, тренерских целях и коронавирусе

Бывший полузащитник Ромы Даниэле Де Росси стал гостем эфира Casa Sky Sport. Итальянец рассказал о планах после завершения профессиональной карьеры.

Даниэле Де Росси львиную долю своей карьеры в Роме провел в тени Франческо Тотти. Болельщики "джалоросси" даже прозвали его "Capitanо futuro" (капитан будущего. – примечание). Однако Даниэле покинул клуб почти вслед за Франческо. Они оба стали настоящими символами эпохи, в которой, к сожалению, Рома не смогла заявить о себе очень громко. Если Тотти еще успел поучавствовать в завоевании последнего в истории клуба Скудетто, то Де Росси может похвастаться только двумя Кубками и одним Суперкубком Италии. Даже проведя всего 7 матчей в составе Бока Хуниорс, он сумел получить чемпионскую медаль. Однако, как признается сам экс-футболист, это станет для него стимулом в тренерской карьере.

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"Я пошел футбольным путем, который не является уникальным, но редким. Очень редко можно встретить игрока, который провел 20 лет в одном клубе. Подобное происходит не каждый день. Не могу даже мечтать о том же, если стану тренером. Нет такой длительной работы. Я хотел бы быть тренером Ромы, но сначала необходимо пройти через процесс становления. Этот неотъемлемая вещь, которая ждет всех молодых тренеров. Пока мне никто из представителей клуба не звонил, и никого ничего не спрашивал.

Я прожил моменты прощального матча за Рому с безмятежным спокойствием, я ни на секунду не прикидывался. Во время игры были моменты пустоты. Я пошел вокруг стадиона, чтобы понять, что прошло уже 20 лет. Знал, что этот момент наступит, но хотел уйти с улыбкой, показать, что я доволен тем, что пережил. Не выиграв ничего выдающегося для Ромы, у меня было стремление победить там, где это сделать крайне трудно. Я чувствую себя спокойно, хотя есть немного сожаления, что мне так и не удалось почувствовать радость от завоевания трофея.

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Как только я стал старым футболистом, я сразу же стал молодым тренером. Я начинаю анализировать футбол более спокойно, чего нельзя себе позволить, когда находишься на поле. У меня нет цели возглавить Рому уже завтра, это может произойти через пять, десять или двадцать лет. Однако если это произойдет, то только потому, что я стану хорошим тренером, а не потому, что я был важным игроком для этой команды. Меня всегда называли лидером, поэтому, возможно, мне это понадобится, но тренеру нужно гораздо больше, он должен принимать решения, выбирать состав.

Думаю, что должен учиться у лучшего, то есть в Гвардиолы. Также я уважаю Гаттузо, он хорош. С другой стороны, Де Дзерби сводит меня с ума. Из других видов спорта мне интересно наблюдать за Поццекко (Джанмарко Поццекко – известный баскетбольный тренер. – примечание), потому что мне нравится его взаимодействие со своими игроками. Еще отметил бы Спаллетти. Думаю, он очень хороший наставник, как и Луис Энрике. Да и отношение Капелло никогда не подводило, особенно к молодежи.

Коронавирус? Положительные изменения будут только тогда, когда мы будем грести вместе в одну сторону. Сейчас мы должны чувствовать себя, как в одной лодке. Было бы достаточно, как сказал Балотелли, просто оставаться дома, чтобы защитить своих же близких. Затем специалисты сделают выводы, и мы выберемся, потому что как итальянцы мы всегда доказывали, что закаленные к неурядицам".

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