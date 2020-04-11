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Гаттузо пожертвовал всю зарплату для сотрудников Наполи, которые потеряли работу из-за коронавируса

17:44 33 Читати українською
Гаттузо пожертвовал всю зарплату для сотрудников Наполи, которые потеряли работу из-за коронавируса
Дженнаро Гаттузо / АР

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо решил помочь клубу смягчить последствия финансового кризиса.

Наставник "партенопейцев", а также спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли отказались от всей зарплаты за месяц, информирует Corriere dello Sport.

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Сэкономленные средства переведут работникам клуба, которых отправили в отпуск за свой счет с момента остановки Серии А. По неофициальной информации, Гаттузо получает в Наполи 3 миллиона евро в год, то есть клуб может компенсировать за один месяц 250 тысяч только благодаря тренеру.

Напомним, общенациональный карантин в Италии продлится до 3 мая, но может быть продлен и на больший срок.

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Теги
Наполи Наполи Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо коронавирус
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