Валенсия и вся Испания испытывают на себе агрессивный нрав Дженнаро Гаттузо.

В матче против Осасуны (2:1) гнев главного тренера навлек на себя защитник Муктар Диакаби.

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Француз забил гол, который окажется победным, но также успел получить желтую карточку за неспортивное поведение. Гаттузо снял защитника, чтобы тот точно избежал удаления. Впрочем, Диакаби продолжил хулиганить на скамейке запасных и наработал на вторую желтую от Мигеля Анхеля Ортиса. Гаттузо развернулся к скамье запасных и был готов разорвать подопечного, но ограничился пинком по боксу для воды.

Imagine being an esky when Gennaro Gattuso's winding up ?



Valencia's Mouctar Diakhaby sees red on the sidelines. Gattuso let him know he wasn't happy.#LaLiga #OptusSport pic.twitter.com/KnaumUynOx — Optus Sport (@OptusSport) October 8, 2022

"Еще этого нам не хватало. Муктар должен уважать любые решения судьи. Получить красную на скамейке запасных – это совсем не то, что нужно команде", – заявил Гаттузо после матча. Теперь он не сможет использовать Диакаби в следующем туре против Эльче.

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