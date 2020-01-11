Гаттузо призвал не называть Наполи мертвой командой

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мнением о нынешнем состоянии своей команды.

"Если бы я видел мертвую команду, я бы пришел сюда и сказал вам об этом. Я вижу большое желание, но нам нужно разогнаться, чтобы подняться выше в турнирной таблице. У клуба есть большие ценности и отличные игроки.

Гаттузо: Наполи имеет проблемы с психологией, футболистам сложно адаптироваться до 50 дней без побед

Мы должны продолжать улучшать игру и делать меньше ошибок. Необходимо играть как единое целое и начать одерживать результаты, чтобы помочь повысить моральный дух команды", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Добавим, что Наполи располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. У подопечных Дженнаро Гаттузо в активе 24 очка в 18 турах чемпионата Италии.

Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – топ-матчі євровікенду