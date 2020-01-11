toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Гаттузо призвал не называть Наполи мертвой командой

11 января 07:30 83 Читати українською
Гаттузо призвал не называть Наполи мертвой командой
Дженнаро Гаттузо / фото: Наполи

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мнением о нынешнем состоянии своей команды.

"Если бы я видел мертвую команду, я бы пришел сюда и сказал вам об этом. Я вижу большое желание, но нам нужно разогнаться, чтобы подняться выше в турнирной таблице. У клуба есть большие ценности и отличные игроки.

Гаттузо: Наполи имеет проблемы с психологией, футболистам сложно адаптироваться до 50 дней без побед

Мы должны продолжать улучшать игру и делать меньше ошибок. Необходимо играть как единое целое и начать одерживать результаты, чтобы помочь повысить моральный дух команды", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Добавим, что Наполи располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. У подопечных Дженнаро Гаттузо в активе 24 очка в 18 турах чемпионата Италии.

Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2618
Теги
Италия Наполи Наполи Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
2
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук