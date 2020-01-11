Гаттузо закликав не називати Наполі мертвою командою

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився думкою про нинішній стан своєї команди.

"Якби я бачив мертву команду, я б прийшов сюди і сказав вам про це. Я бачу велике бажання, але нам потрібно розігнатися, щоб піднятися вище в турнірній таблиці. У клубу є великі цінності та відмінні гравці.

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Ми повинні продовжувати поліпшувати гру і робити менше помилок. Необхідно грати як єдине ціле і почати здобувати результати, щоб допомогти підвищити моральний дух команди", – цитує Гаттузо Football Italia.

Додамо, що Наполі розташовується на восьмому місці в турнірній таблиці Серії А. У підопічних Дженнаро Гаттузо в активі 24 очки у 18 турах чемпіонату Італії.

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