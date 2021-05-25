43-летний специалист официально станет наставником Фиорентины, информирует официальный сайт клуба. На посту он заменит Джузеппе Якини.

Гаттузо официально покинул Наполи после невыхода в Лигу чемпионов

К выполнению своих обязанностей Гаттузо приступит 1 июля 2021 года. Другие детали контракта пока не разглашаются. Предыдущим местом работы Дженнаро было Наполи, с которым специалисту не удалось выйти в Лигу чемпионов.

Заметим, Фиорентина завершила сезон Серии А 2020/21 на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 40 зачетных баллов.

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