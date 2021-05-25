Гаттузо возглавил Фиорентину после отставки из Наполи
18:01 - Читати українською
Дженнаро Гаттузо быстро нашел новое место работы в Италии. Специалиста приютили "фиалки".
43-летний специалист официально станет наставником Фиорентины, информирует официальный сайт клуба. На посту он заменит Джузеппе Якини.
Гаттузо официально покинул Наполи после невыхода в Лигу чемпионов
К выполнению своих обязанностей Гаттузо приступит 1 июля 2021 года. Другие детали контракта пока не разглашаются. Предыдущим местом работы Дженнаро было Наполи, с которым специалисту не удалось выйти в Лигу чемпионов.
Заметим, Фиорентина завершила сезон Серии А 2020/21 на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 40 зачетных баллов.
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