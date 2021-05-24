Невыход Наполи в Лигу чемпионов стал роковым для Дженнаро Гаттузо. В сезоне 2021/22 "партенопейцев" будет тренировать другой специалист.

Наполи расписал ничью с Вероной и завершил чемпионат Италии на 5-й позиции. Поговаривали, что 43-летний Рино покинет команду из Кампании даже в случае квалификации в ЛЧ из-за напряженных отношений с президентом клуба. Невыход в самый престижный евротурнир прогнозируемо стал роковым для тренера – контракт, который рассчитан до 30 июня, продлен не будет.

Ювентус разгромил Болонью и благодаря осечке Наполи пробился в ЛЧ, Мхитарян на последних минутах подарил Роме еврокубки

Президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис уже поблагодарил тренера за работу.

"Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой последние почти два сезона. Спасибо за проделанную работу, желаю успеха, куда бы ты ни пошел. Я также обнимаю твою жену и детей. Аурелио де Лаурентис", – написал босс Наполи в Twitter.

Напомним, Гаттузо возглавил "адзурри" в декабре 2019-го и выиграл с Наполи Кубок Италии 2019/20, но так и не смог вывести "партенопейцев" в Лигу чемпионов.

Милан одолел Аталанту и сыграет в ЛЧ – Малиновский получил награду, но прервал рекордную серию