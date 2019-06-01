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Гаттузо начал переговоры с Лацио, – Ди Марцио

19:06 28 Читати українською
Гаттузо начал переговоры с Лацио, – Ди Марцио
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Недавно уволенный с должности наставника итальянского Милана Дженнаро Гаттузо может продолжить тренерскую карьеру в римском Лацио.

Итальянский специалист близок к тому, чтобы летом начать работу с "орлами", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Боссы римлян уже вышли на Гаттузо и обсудили с ним возможное сотрудничество. Вариант с 41-летним тренером возник из-за туманного будущего нынешнего наставника Лацио Симоне Индзаги. Он имеет предложения от других клубов, в частности, его связывали с работой в Ювентусе и Милане, поэтому попросил время на размышления о дальнейшей работе в Риме.

Дженнаро Гаттузо в сезоне 2018/19 тренировал Милан. С "россонери" тренер стал 5-м в Серии А, отстав на 1 очко от зоны Лиги чемпионов. Ранее он работал в Сьоне, Палермо, ОФИ, Пизе и примавере Милана.

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Италия Лацио Лацио Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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