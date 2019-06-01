Гаттузо розпочав перемовини з Лаціо, – Ді Марціо

Нещодавно звільнений з посади керманича італійського Мілана Дженнаро Гаттузо може продовжити тренерську кар'єру в римському Лаціо.

Італійський фахівець близький до того, щоб влітку розпочати роботу з "орлами", повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Боси римлян уже вийшли на Гаттузо та обговорили з ним можливу співпрацю. Варіант із 41-річним тренером виник через туманне майбутнє нинішнього наставника Лаціо Сімоне Індзагі. Він має пропозиції від інших клубів, зокрема, його пов'язували з роботою у Ювентусі та Мілані, тому попросив час на роздуми щодо подальшої роботи в Римі.

Дженнаро Гаттузо в сезоні 2018/19 тренував Мілан. Із "россонері" тренер став 5-м у Серії А, відставши на 1 очко від зони Ліги чемпіонів. Раніше він працював із Сьйоном, Палермо, ОФІ, Пізою і прімаверою Мілана.

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