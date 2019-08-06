Гаттузо может возглавить команду Бекхэма

Экс-наставник Милана Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером Интер Майами.

Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм может пригласить на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, бывший наставник Милана отказал Нанту и может стать первым тренером в истории американской команды. Интер Майами начнет свои выступления в МЛС в 2020 году.

В сезоне 2018/19 Гаттузо с Миланом занял 5 место в турнирной таблице Серии А и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.

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