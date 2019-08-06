Гаттузо може очолити команду Бекхема

Екс-наставник Мілана Дженнаро Гаттузо може стати головним тренером Інтер Маямі.

Інтер Маямі, власником якого є Девід Бекхем, може запросити на посаду головного тренера Дженнаро Гаттузо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, колишній наставник Мілана відмовив Нанту і може стати першим тренером в історії американської команди. Інтер Маямі розпочне свої виступи в МЛС у 2020 році.

У сезоні 2018/19 Гаттузо з Міланом посів 5 сходинку в турнірній таблиці Серії А і не зумів пробитись у Лігу чемпіонів.

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