Интер Майами подписал первых в истории новичков – клуб принадлежит Бекхэму

Американский Интер Майами начал комплектацию команды для участия в следующем сезоне МЛС.

Первыми новичками флоридцев стали два аргентинцы, сообщает официальный твиттер клуба.

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В частности, Интер Майами подписал полузащитника Эстудиантеса Матиаса Пеллегрини и нападающего Банфилда Хулиана Каррансу. К концу года они останутся в своих клубах на правах аренды. Зато зимой присоединятся к клубу, который в 2020 году начнет выступления в североамериканской МЛС.

Напомним, что Интер Майами получил лицензию на выступления в лиге в прошлом году. Клуб принадлежит группе инвесторов во главе с легендарным хавбеком МЮ, Реала и ряда других клубов Дэвидом Бекхэмом.