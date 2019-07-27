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Интер Майами подписал первых в истории новичков – клуб принадлежит Бекхэму

16:00 76 Читати українською
Интер Майами подписал первых в истории новичков – клуб принадлежит Бекхэму
Дэвид Бекхэм / AFP

Американский Интер Майами начал комплектацию команды для участия в следующем сезоне МЛС.

Первыми новичками флоридцев стали два аргентинцы, сообщает официальный твиттер клуба.

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В частности, Интер Майами подписал полузащитника Эстудиантеса Матиаса Пеллегрини и нападающего Банфилда Хулиана Каррансу. К концу года они останутся в своих клубах на правах аренды. Зато зимой присоединятся к клубу, который в 2020 году начнет выступления в североамериканской МЛС.

Напомним, что Интер Майами получил лицензию на выступления в лиге в прошлом году. Клуб принадлежит группе инвесторов во главе с легендарным хавбеком МЮ, Реала и ряда других клубов Дэвидом Бекхэмом.

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Мир Трансферы Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС Банфилд Банфилд Эстудиантес Эстудиантес Интер Майами Интер Майами
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