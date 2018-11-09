toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЕВРОПЫ

Хавбек Милана Билья был прооперирован и точно не сыграет с Ювентусом

07:30 5 Читати українською
Хавбек Милана Билья был прооперирован и точно не сыграет с Ювентусом
Лукас Білья / фото: ФК Мілан

Полузащитник Милана Лукас Билья не сможет в ближайшее время помочь своей команде на поле.

Травма Лукаса Бильи, полученная на тренировке накануне матча с Удинезе, оказалась серьезнее, чем казалось. Аргентинскому полузащитнику понадобилось хирургическое вмешательство, сообщает официальный сайт Милана.

Милан получит серьезный штраф от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей

Опереация состоялась вчера, 8 ноября, в Финляндии и прошла успешно. Для восстановления футболисту понадобится минимум 4 месяца.

Таким образом Билья не сможет помочь Милану в центральном матче 12 тура чемпионата Италии с Ювентусом, который состоится уже в это воскресенье, 11 ноября.

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
до матча
2
дн
:
21
час
:
26
мин
Ювентус
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Милан Милан Лукас Билья Лукас Билья Италия Милан - Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
26
мин
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук