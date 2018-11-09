Хавбек Милана Билья был прооперирован и точно не сыграет с Ювентусом

Полузащитник Милана Лукас Билья не сможет в ближайшее время помочь своей команде на поле.

Травма Лукаса Бильи, полученная на тренировке накануне матча с Удинезе, оказалась серьезнее, чем казалось. Аргентинскому полузащитнику понадобилось хирургическое вмешательство, сообщает официальный сайт Милана.

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Опереация состоялась вчера, 8 ноября, в Финляндии и прошла успешно. Для восстановления футболисту понадобится минимум 4 месяца.

Таким образом Билья не сможет помочь Милану в центральном матче 12 тура чемпионата Италии с Ювентусом, который состоится уже в это воскресенье, 11 ноября.