Милан получит серьезный штраф от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей

Милан получит наказание от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб будет оштрафован, а также рискует получить бан на регистрацию новичков в еврокубках.

УЕФА накажет Милан за нарушение правил финансового фэйр-плей. Итальянский клуб будет вынужден заплатить штраф, размер которого составит около 20 млн евро, а также может получить запрет на регистрацию новичков в Лиге Европы, сообщает Football Italia.

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При этом "россонери" вынуждены будут оплатить часть штрафа сразу. Кроме того, УЕФА продолжит наблюдать за соблюдение Миланом требований финансового фэйр-плей.

Напомним, изначально Милан получил дисквалификацию из Лиги Европы на 2 года, однако впоследствии успешно обжаловал это решение.

К слову, недавно сообщалось, что решение будет вынесено 12 ноября