Итальянского специалиста уволили с поста главного тренера провансальцев за несколько дней до матча против Шахтера. Причиной стали плохие результаты, но, похоже, с футболистами у Гаттузо были хорошие отношения.

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"Сейчас мы все думаем о тренере, который ушел. Мы думаем о нем. Гаттузо – золотой человек, который всегда защищал нас, который взял все это на себя, хотя мы все несем ответственность за его уход. Надеюсь, он гордится нами сегодня" – цитирует Обамеянга RMC Sport.

Амин Арит солидарен со своим одноклубником: "Я думаю о Гаттузо, потому что он проделал великолепную работу. Он был с нами до самого конца. Он – исключительный человек, очень хороший тренер. Я хотел бы посвятить эту победу ему. Он будет частью нашего сезона, что бы ни случилось, несмотря на сложные моменты, надеюсь, он гордился нами сегодня".

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