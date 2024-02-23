Гравці Марселя П'єр-Емерік Обамеянг і Амін Аріт після перемоги над Шахтарем (3:1) у стиковому матчі Ліги Європи сказали кілька хороших слів про Дженнаро Гаттузо.

Італійського фахівця звільнили з посади головного тренера провансальців за кілька днів до матчу проти Шахтаря. Причиною стали погані результати, але, схоже, з футболістами у Гаттузо були хороші стосунки.

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"Зараз ми всі думаємо про тренера, який пішов. Ми думаємо про нього. Гаттузо – золота людина, яка завжди захищала нас, яка взяла все це на себе, хоча ми всі несемо відповідальність за його звільнення. Сподіваюся, він пишається нами сьогодні" – цитує Обамеянга RMC Sport.

Амін Аріт солідарний зі своїм одноклубником: "Я думаю про Гаттузо, тому що він виконав чудову роботу. Він був з нами до самого кінця. Він – виняткова людина, дуже хороший тренер. Я хотів би присвятити цю перемогу йому. Він буде частиною нашого сезону, що б не трапилося, попри складні моменти, сподіваюся, він пишався нами сьогодні".

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