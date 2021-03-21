Верона встречается с Аталантой в рамках 28 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Верона – Аталанта на "Футбол 24".

Поединок 28-го тура стал знаковым сразу для двух украинцев "Богини". В старте появился Малиновский, а вот Коваленко остался в запасе. Уже в первом тайме Руслан отличился идеальным исполнением пенальти, после чего еще и ассистировал Сапате.

Малиновский оформил гол+ассист, а Коваленко дебютировал! Аталанта победила Верону с провалом экс-динамовца

После перерыва Аталанта успокоилась и играла по результату. Джан Пьеро Гасперини в конце встречи начал делать замены и решил выпустить Виктора Коваленко на 87-й минуте. Состоялась по-настоящему украинская замена, ведь экс-"горняк" заменил Малиновского. В итоге уверенная победа 2:0 с дебютом Коваленко.

Аталанта закрепилась на 4 строчке Серии А с 55 очками (отставание от лидера – Интера – составляет 10 пунктов). А вот Верона осталась в середине турнирной таблицы на 9 месте и имеет в своем активе 38 зачетных баллов.