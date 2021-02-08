Мауро Тассотти – знаменитый экс-защитник Милана и ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины – одобрительно отозвался о новичке Аталанты Викторе Коваленко, а также Виталии Миколенко с Николаем Матвиенко.

Напомним, недавно в Аталанте присоединился 24-летний Виктор Коваленко, за которого выложили 700 тысяч евро. Правда, итальянец Тассотти посоветовал своим соотечественникам следить и за другими украинскими футболистами.

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"Коваленко может выполнять несколько ролей на поле. Он знает, как нужно действовать в атаке и проникать в опасные зоны. Если он будет стабильно играть в Аталанте, то может забить 6-7 голов в сезоне. Это хорошее подписание для Аталанты, ведь поможет Гасперини в условиях насыщенного календаря.

На их месте я бы еще следил за Виталием Миколенко из Динамо и Николаем Матвиенко, который играет за Шахтер", – цитирует Тассотти Calciomercato.

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