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Гасперини: Малиновский – индивидуально очень сильный игрок, даже несмотря на физические кондиции

11:16 158 Читати українською
Гасперини: Малиновский – индивидуально очень сильный игрок, даже несмотря на физические кондиции
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о новичке команды Руслана Малиновского.

"Мне нравится та команда, которая сейчас работает. Чувствуется, что ребята устали во время напряженных тренировок, но все чувствуют большой энтузиазм перед сезоном.

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Что касается Малиновского, то уже видно, что мы приобрели индивидуально очень сильного игрока, несмотря на физические кондиции и тот факт, что он оказался в новом окружении.

Руслан выиграл чемпионство с Генком, выступает за сборную Украины и, вероятно, был лучшим игроком Бельгии в прошлом сезоне", – рассказал Гасперини в комментарии клубном канала.

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Теги
Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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