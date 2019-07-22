Гасперини: Малиновский – индивидуально очень сильный игрок, даже несмотря на физические кондиции

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о новичке команды Руслана Малиновского.

"Мне нравится та команда, которая сейчас работает. Чувствуется, что ребята устали во время напряженных тренировок, но все чувствуют большой энтузиазм перед сезоном.

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Что касается Малиновского, то уже видно, что мы приобрели индивидуально очень сильного игрока, несмотря на физические кондиции и тот факт, что он оказался в новом окружении.

Руслан выиграл чемпионство с Генком, выступает за сборную Украины и, вероятно, был лучшим игроком Бельгии в прошлом сезоне", – рассказал Гасперини в комментарии клубном канала.

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