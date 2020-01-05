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Гармаш стал игроком Ризеспора, – журналист

5 января 18:50 422 Читати українською
Гармаш стал игроком Ризеспора, – журналист
Денис Гармаш / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш, вероятно, проведет вторую половину сезона 2019/20 в чемпионате Турции.

Ризеспор договорился с Динамо об аренде полузащитника, утверждает журналист Эртан Сюзгун.

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Гармаш будет выступать за турецкий клуб до конца текущего сезона. Никаких других подробностей сделки источник не добавляет. В сети даже появились фото хавбека киевлян, который держит футболку нового клуба. Гармаш провел за Динамо 17 матчей в текущей кампании и не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, что в составе Ризеспора уже есть один экс-игрок столичного гранда – Николай Морозюк защищает цвета "черноморских ястребов" с января 2019 года.

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