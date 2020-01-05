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Гармаш став гравцем Різеспора, – журналіст

18:44 9141 Читать на русском
Гармаш став гравцем Різеспора, – журналіст
Денис Гармаш / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш, імовірно, проведе другу половину сезону 2019/20 у чемпіонаті Туреччини.

Різеспор домовився з Динамо щодо оренди півзахисника, стверджує журналіст Ертан Сюзгун.

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Гармаш виступатиме за турецький клуб до кінця поточного сезону. Жодних інших подробиць угоди джерело не додає. У мережі навіть з'явились фото хавбека киян, який тримає футболку нового клубу. Гармаш провів за Динамо 17 матчів у поточній кампанії і не зміг відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, що у складі Різеспора вже є один екс-гравець столичного гранда – Микола Морозюк захищає кольори "чорноморських яструбів" із січня 2019 року.

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