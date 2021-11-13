"Жил и жил, о будущем начал думать, наверное, когда за 30 стукнуло. А так – играешь, будто всю жизнь будешь это делать. В 23 года не думал, что будет после завершения карьеры.

"Квартиру можно купить, и не одну": Гармаш рассказал о самом большом штрафе в карьере

Мысли есть. Тренировать – нет, но в футболе хочу остаться, чтобы команде помогать. Еще 5-6 лет есть. Нужно как-то спланировать, чтобы семья дальше существовала, жить за что-нибудь придется. Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционером каким-то – у меня с головой все хорошо. Вижу, хороший игрок или нет, в этом разбираюсь.

За эти 10 лет у меня свое мнение было, и оно угадывается. Многие легионеры не заиграли, мы берем, а оно мимо. Я сразу вижу, кто приезжает... Мне бы селекционером – голова варит, могу посоветовать что-нибудь", – сказал Гармаш в программе "BurBuzz".

Напомним, в текущем сезоне 31-летний футболист переживает вторую молодость – полузащитник во второй раз признается лучшим игроком месяца в УПЛ. Кроме того, в 19 матчах за Динамо он забил уже 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

Шевченко у Дженоа: з ким працюватиме екс-тренер збірної України та чого очікувати від нього в Серії А