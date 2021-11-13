"Жив та й жив, про майбутнє почав думати, напевно, коли за 30 стукнуло. А так – граєш, ніби все життя будеш це робити. У 23 роки не думав, що буде після завершення кар'єри.

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Думки є. Тренувати – ні, але у футболі хочу залишитись, щоб команді допомагати. Ще 5-6 років маю. Потрібно якось спланувати, щоб сім'я далі існувала, жити за щось доведеться. Можна бізнесом займатися, але хочеться ще у футболі побути, селекціонером якимось – у мене з головою все гаразд. Бачу, хороший гравець чи ні, на цьому знаюся.

За ці 10 років у мене своя думка була, і воно вгадується. Багато легіонерів не заграло, ми беремо, а воно мимо. Я одразу бачу, хто приїжджає... Мені б селекціонером – голова варить, можу порадити щось", – сказав Гармаш у програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, у поточному сезоні 31-річний футболіст переживає другу молодість – півзахисник вдруге поспіль визнається найкращим гравцем місяця в УПЛ. Окрім того, у 19 матчах за Динамо він забив вже 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

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