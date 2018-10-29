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Гармаш: Мы были близки к победе в матчах с Астаной и Яблонцем, поэтому завтра Динамо обязано выиграть

24 октября 21:17 46 Читати українською
Гармаш: Мы были близки к победе в матчах с Астаной и Яблонцем, поэтому завтра Динамо обязано выиграть
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Денис Гармаш поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против французского Ренна.

– Не время ли Динамо победить в Лиге Европы?

– Думаю, пора. Мы были близки к победе в предыдущих матчах – с Астаной и Яблонцем. Завтра мы обязаны выиграть. Тренерский штаб нам подскажет, как нам нужно будет сыграть.

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– Общаетесь ли с ребятами после неудачных матчей без присутствия тренерского штаба?

– Конечно, общаемся все вместе.

– Как оцениваете Ренн?

– Это очень быстрая, техничная команда. Есть быстрые футболисты, тот же Бен Арфа. Команда мобильная. Однако при этом, в матчах с их участием много силовой борьбы, – цитирует Гармаша издание dynamo.kiev.ua.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо состоится в четверг, 25 октября. Начало встречи в 22:00.

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Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш
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