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Гармаш: Ми були близькі до перемоги в матчах з Астаною і Яблонцем, тому завтра ми зобов'язані виграти

24 жовтня 21:17 116 Читать на русском
Гармаш: Ми були близькі до перемоги в матчах з Астаною і Яблонцем, тому завтра ми зобов'язані виграти
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Денис Гармаш поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти французького Ренна.

– Чи не час Динамо перемогти в Лізі Європи?

– Думаю, пора. Ми були близькі до перемоги в попередніх матчах – з Астаною і Яблонцем. Завтра ми зобов'язані виграти. Тренерський штаб нам підкаже, як саме нам потрібно буде зіграти.

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– Чи спілкуєтеся з хлопцями після невдалих матчів без присутності тренерського штабу?

– Звичайно, спілкуємося все разом.

– Як оцінюєте Ренн?

– Це дуже швидка, технічна команда. Є швидкі футболісти, той же Бен Арфа. Команда мобільна. Однак при цьому, в матчах з їхньою участю багато силової боротьби, – цитує Гармаша видання dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

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Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Ренн - Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш
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