Гармаш: Ми були близькі до перемоги в матчах з Астаною і Яблонцем, тому завтра ми зобов'язані виграти

Півзахисник Динамо Денис Гармаш поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти французького Ренна.
– Чи не час Динамо перемогти в Лізі Європи?
– Думаю, пора. Ми були близькі до перемоги в попередніх матчах – з Астаною і Яблонцем. Завтра ми зобов'язані виграти. Тренерський штаб нам підкаже, як саме нам потрібно буде зіграти.
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– Чи спілкуєтеся з хлопцями після невдалих матчів без присутності тренерського штабу?
– Звичайно, спілкуємося все разом.
– Як оцінюєте Ренн?
– Це дуже швидка, технічна команда. Є швидкі футболісти, той же Бен Арфа. Команда мобільна. Однак при цьому, в матчах з їхньою участю багато силової боротьби, – цитує Гармаша видання dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.
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