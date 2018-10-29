Ренн – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич накануне поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы против французского Ренна пообщался с журналистами.

"Соперник очень часто меняет сочетание игроков в атаке. Что касается стандартных положений, то почти все футболисты играют агрессивно при них. Нужно, чтобы их было как можно меньше у наших ворот.

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Больных мы сюда точно не привезли. Все игроки здоровы. Сегодня у нас тестирующая тренировка. Если все будет хорошо, то завтра Вербич сыграет.

Осень – всегда определяющий момент. Но сегодня мы думаем только о Ренне. Да, у нас начинается жесткий график, мы смотрим вперед, планируем, но прежде всего сейчас все мы держим в голове завтрашний поединок Лиги Европы.

Результат стоит для нас на первом месте. Мы потеряли очки в предыдущих двух турах, стоит задача выйти из группы. Нужно все комбинировать. Мы еще обсудим, как будем действовать. Все вопросы с ребятами решаем вместе.

Чемпионат Франции у нас не так сильно освещается. Да, есть ПСЖ, Монако. Но Ренн для нас – не загадка, информации о команде у нас хватает.

Критика мне не мешает. Каждый тренер должен быть к этому готовым. Есть удачные и неудачные периоды. Такие вопросы я могу обсуждать только с президентом клуба", – приводит слова Хацкевича Динамо Киев от Шурика.

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