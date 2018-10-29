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Сидорчук отметил негативные стороны капитанской повязки Динамо

24 октября 17:45 300 Читати українською
Сидорчук отметил негативные стороны капитанской повязки Динамо
Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Хавбек киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал, как изменилась его жизнь после получения капитанской повязки клуба.

"На поле у ​​капитана больше коммуникации: с судьей, с тренерским штабом. Каждый день какие-то внутрикомандные вопросы. Раньше я был замкнутым, сейчас все иначе. На поле нужно быть лидером, но роль капитана сейчас изменилась - теперь это больше, мне кажется, дипломат.

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В целом, трудно, потому что Динамо это очень большой организм, и приходится заниматься не только какими-то проблемами внутри команды. Есть много социальных проектов. В общем, не получается полностью концентрироваться только на футболе. Не скажу, что меня кто-то заставляет, но график непростой, и не всегда хватает времени побыть с семьей ", - сказал Сидорчук в интервью видеоканала ФФУ.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо состоится в четверг, 25 октября. Начало встречи в 22:00.

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Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Ренн - Динамо Киев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
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