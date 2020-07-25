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Гармаш и Морозюк удержали для Ризеспора место в элите, команда Кравца вылетела, гранды без еврокубков

25 июля 23:09 - Читати українською
Гармаш и Морозюк удержали для Ризеспора место в элите, команда Кравца вылетела, гранды без еврокубков
Денис Гармаш в матче против Фенербахче / ФК Ризеспор

Состоялись поединки заключительного, 34-го тура турецкой Суперлиги, в которых приняли участие и украинские футболисты.

Чемпионат Турции, 34 тур

Фенербахче – Ризеспор – 3:1

Голы: Эмре, 39 (пен), Родригеш, 60, Туфан, 90+8 – Шкода, 53

Кайсериспор – Трабзонспор – 1:2

Голы: Энрике, 85 (пен) – Новак, 63, Серлот, 90+6

Ризеспор, который на момент начала игры оторвался от зоны вылета на 3 очка, гостил у Фенербахче. В конце первого тайма хозяева открыли счет – Эмре реализовал пенальти, который сам же и заработал. Во втором тайме Шкода восстановил равновесие, отличившись после выхода один на один. Впрочем, практически сразу Родригеш снова вывел Фенер вперед, а на последних секундах хозяева забили втретий раз.

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Денис Гармаш и Николай Морозюк вышли с первых минут. Первый был заменен на 75-й минуте, второй отыграл весь матч. Андрей Борячук на поле не появился. Результативными действиями украинцы не отличились и получили средние оценки. Ризеспор удержал место в Суперлиге на следующий сезон.

Кайсериспор Артема Кравца с украинцем в ​​составе принимал серебряного призера – Трабзонспор. Во втором тайме гости открыли счет усилиями Новака. Защитник удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед. В конце игры хозяева отыгрались – Энрике реализовал пенальти, но это не помогло Кайсериспору взять хотя бы очко. Уже в компенсированное время Трабзонспор вырвал победу, а команда Артема Кравца вылетела из элиты. Также вылетел и Анкарагюджю, за который до недавнего времени выступал Жерсон Родригес.

Заметим, что Галатасарай и Фенербахче не попали в еврокубки, заняв 6 и 7 места соответственно. Чемпионом стал Истанбул Башакшехир, Трабзонспор – второй, Бешикташ Домагоя Виды – третий.

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