Гармаш та Морозюк втримали для Різеспора місце в еліті, команда Кравця вилетіла, гранди без єврокубків

Чемпіонат Туреччини, 34 тур

Фенербахче – Різеспор – 3:1

Голи: Емре, 39 (пен), Родрігеш, 60, Туфан, 90+8 – Шкода, 53

Кайсеріспор – Трабзонспор – 1:2

Голи: Енріке, 85 (пен) – Новак, 63, Серлот, 90+6

Різеспор, який на момент початку гри відірвався від зони вильоту на 3 очки, гостював у Фенербахче. Наприкінці першого тайму господарі відкрили рахунок – Емре реалізував пенальті, який сам же і заробив. У другому таймі Шкода відновив рівновагу, відзначившись після виходу віч-на-віч. Втім, практично одразу Родрігеш знову вивів Фенер уперед, а на останніх секундах господарі забили втретє.

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Денис Гармаш та Микола Морозюк вийшли з перших хвилин. Перший був замінений на 75-й хвилині, другий відіграв весь матч. Андрій Борячук на полі не з'явився. Результативними діями українці не відзначилися та отримали середні оцінки. Різеспор втримав місце в Суперлізі на наступний сезон.

Кайсеріспор Артема Кравця з українцем у складі приймав срібного призера – Трабзонспор. У другому таймі гості відкрили рахунок зусиллями Новака. Захисник вдало зіграв на добиванні і вивів свою команду вперед. Наприкінці гри господарі відігралися – Енріке реалізував пенальті, але це не допомогло Кайсеріспору взяти бодай очко. Вже у компенсований час Трабзонспор вирвав перемогу, а команда Артема Кравця вилетіла з еліти. Також вилетів і Анкарагюджю, за який донедавна виступав Жерсон Родрігес.

Зауважимо, що Галатасарай та Фенербахче не потрапили в єврокубки, посівши 6 та 7 місця відповідно. Чемпіоном став Істанбул Башакшехір, Трабзонспор – другий, Бешикташ Домагоя Віди – третій.

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