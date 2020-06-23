Гармаш и Морозюк не спасли Ризеспор от поражения – команда украинцев продолжает бороться за выживание

Антальяспор принимал Ризеспор в рамках заключительного матча 28-го тура чемпионата Турции.

Чемпионат Турции, 28-й тур

Антальяспор – Ризеспор – 3:1

Голы: Гюмюш, 3, Яхович, 73 (пен.), Гюлюма, 75 – Жаль, 90+8 (пен.)

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Хозяева отличились быстрым голом и удерживали счет до свистка на перерыв. Во второй половине встречи голкипер Ризеспора еще дважды доставал мяч из сетки ворот. Гости смогли лишь ответить голом престижа перед финальным свистком.

В стартовом составе гостей вышли сразу два украинца – защитник Николай Морозюк и хавбек Динамо Денис Гармаш, но после перерыва игроков заменили. Также на 83-й минуте на поле появился украинский форвард Андрей Борячук.

После 28-ми туров Антальяспор расположился на 9-й строчке. Ризеспор занимает 15-е место и лишь одно очко отделяет команду украинцев от зоны вылета.

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