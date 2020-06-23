toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - БЕРНЛИ

Гармаш и Морозюк не спасли Ризеспор от поражения – команда украинцев продолжает бороться за выживание

00:05 - Читати українською
Гармаш и Морозюк не спасли Ризеспор от поражения – команда украинцев продолжает бороться за выживание
Антальяспор – Ризеспор / Фото ФК Ризеспор

Антальяспор принимал Ризеспор в рамках заключительного матча 28-го тура чемпионата Турции.

Чемпионат Турции, 28-й тур

Антальяспор – Ризеспор – 3:1

Голы: Гюмюш, 3, Яхович, 73 (пен.), Гюлюма, 75 – Жаль, 90+8 (пен.)

Динамо пригласит Алибекова на летние сборы

Хозяева отличились быстрым голом и удерживали счет до свистка на перерыв. Во второй половине встречи голкипер Ризеспора еще дважды доставал мяч из сетки ворот. Гости смогли лишь ответить голом престижа перед финальным свистком.

В стартовом составе гостей вышли сразу два украинца – защитник Николай Морозюк и хавбек Динамо Денис Гармаш, но после перерыва игроков заменили. Также на 83-й минуте на поле появился украинский форвард Андрей Борячук.

После 28-ми туров Антальяспор расположился на 9-й строчке. Ризеспор занимает 15-е место и лишь одно очко отделяет команду украинцев от зоны вылета.

Аталанта – Сассуоло: Малиновский сконфузился, но приблизил супершанс, удаление Гасперини как символ, 70-летний рекорд

blog_ava
Динамо – Колос: VARьяты шоу в УПЛ – 3 очка, за которые стыдно даже победителям, ливень пенальти и сомнительное удаление
22 июня
1558
Теги
Андрей Андрей Борячук Ризеспор Ризеспор Антальяспор Антальяспор Украинцы за рубежом Денис Денис Гармаш Николай Николай Морозюк Турция
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
23
мин
Лестер Сити
20:00
Брайтон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук