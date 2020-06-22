Динамо пригласит Алибекова на летние сборы

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков получит шанс доказать свою необходимость тренерскому штабу киевлян.

Динамо решило пригласить Ахмеда Алибекова на летний сбор киевского клуба, Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Талант Динамо Алибеков роскошным голом в девятку вывел свою команду в финал Кубка Чехии

Тренерский штаб оценит уровень игры 22-летнего хавбека, от которого и будет зависеть его дальнейшая судьба. В текущем сезоне Ахмед на правах аренды выступает за Слован Либерец.

В нынешнем сезоне Алибеков провел за чешский клуб 16 матчей, в которых отметился тремя голами.

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