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Гармаш в топ-10 самых дорогих центральных хавбеков турецкой Суперлиги – в списке еще одна экс-звезда УПЛ

7 января 10:01 646 Читати українською
Гармаш в топ-10 самых дорогих центральных хавбеков турецкой Суперлиги – в списке еще одна экс-звезда УПЛ
Денис Гармаш (слева) / фото из соцсетей

Бывший полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш стал одним из самых дорогих игроков в чемпионате Турции.

Новоиспеченный полузащитник Ризеспора занимает шестое место среди центральных полузащитников турецкого чемпионата по версии авторитетного портала Transfermarkt. Специалисты немецкого издания оценили украинца в 3,5 миллиона евро.

Гармаш перешел из Динамо в Ризеспор по инициативе главного тренера

На восьмом месте этого рейтинга расположился аргентинский легионер Трабзонспор Хосе Соса (2,25 млн), который украинским болельщикам известен по своим выступлениям в составе харьковского Металлиста.

Напомним, Гармаш 5 января на правах аренды перешел в турецкий Ризеспор, где будет играть до конца сезона 2019/20. Он станет одноклубником еще одного экс-динамовца – Николая Морозюка, который защищает цвета "черноморских ястребов" с 1 июля 2019 года.

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Украинцы за рубежом Ризеспор Ризеспор Денис Гармаш Денис Гармаш Турция Хосе Соса Хосе Соса
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