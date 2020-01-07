Гармаш в топ-10 самых дорогих центральных хавбеков турецкой Суперлиги – в списке еще одна экс-звезда УПЛ

Бывший полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш стал одним из самых дорогих игроков в чемпионате Турции.

Новоиспеченный полузащитник Ризеспора занимает шестое место среди центральных полузащитников турецкого чемпионата по версии авторитетного портала Transfermarkt. Специалисты немецкого издания оценили украинца в 3,5 миллиона евро.

Гармаш перешел из Динамо в Ризеспор по инициативе главного тренера

На восьмом месте этого рейтинга расположился аргентинский легионер Трабзонспор Хосе Соса (2,25 млн), который украинским болельщикам известен по своим выступлениям в составе харьковского Металлиста.

Напомним, Гармаш 5 января на правах аренды перешел в турецкий Ризеспор, где будет играть до конца сезона 2019/20. Он станет одноклубником еще одного экс-динамовца – Николая Морозюка, который защищает цвета "черноморских ястребов" с 1 июля 2019 года.

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